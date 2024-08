Was ist eine Biomembran?

Lipide sind eine Gruppe von Molekülen, die in Biomembranen vorkommen. Sie bestehen aus Fettsäuren und spielen eine wichtige Rolle bei der Struktur und Funktion der Biomembran.

Proteine in der Biomembran haben verschiedene Funktionen. Sie können als Transporter dienen, um Moleküle in und aus der Zelle zu transportieren. Sie können auch als Rezeptoren fungieren, um Signale von der Umgebung zu erkennen und an die Zelle weiterzuleiten.