Vom Koch zum Chef – 3 Dinge, die Sie bei der Eröffnung Ihres Restaurants beachten sollten

Essen gehen zählt zu einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Die Restaurantkultur ist äußerst vielfältig und divers, mit über 60.000 Restaurants im Land hat man hier die Qual der Wahl.

Ein erfolgreiches Restaurant lebt nicht nur von den Kunden, die täglich zum Essen vorbeikommen, sondern auch von den Besitzern. Diese erfüllen sich mit ihrem Geschäft oftmals einen kleinen Traum und leben ihre Leidenschaft für das Kochen und hochwertiges Essen. Es ist nicht immer leicht, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und den eigenen Gastro-Betrieb zu starten. Wenn Sie die Eröffnung Ihres eigenen Restaurants angehen möchten, sollten Sie einige Punkte beachten.

1 – Den richtigen Standort wählen

Viele Restaurants scheitern daran, dass sie am falschen Standort liegen. Vor allem bei einer Ersteröffnung mag es verlockend wirken, günstigere Räumlichkeiten zu mieten. Diese liegen dann oftmals aber außerhalb, an großen Straßen oder in unschönen Gegenden. So eine suboptimale Lage schreckt Kunden leider schnell ab und es kann sich schnell bei den Verkaufszahlen bemerkbar machen. Erfolgreiche Restaurants sind meist in der Stadt, in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten und Fußgängerzonen. Hier können Passanten auch zufällig über Ihren Laden stolpern und sich zum Verweilen entscheiden. Somit erhöhen Sie automatisch den potenziellen Kundenstamm und verbessern die Umsätze.

Ein Gastronomiebetrieb mitten im Nirgendwo bringt ganz vielfältige Herausforderungen und Nachteile mit sich. Vor allem für Ersteröffnungen ist es sinnvoll darauf zu achten, dass die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, um ein erfolgreiches Restaurant zu führen. Dazu gehören nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten, eine hohe Bevölkerungsdichte, um mehr potenzielle Kunden und Mitarbeiter zu finden und zuverlässige Dienstleister wie zum Beispiel Lieferanten.

Wenn Sie also beispielsweise ein Restaurant in Essen eröffnen möchten, sollten Sie nach Räumlichkeiten suchen, die zentral und nah an den Fußgängerzonen liegen. Es ist nicht schlecht, Parkmöglichkeiten zu haben und Dienstleister wie zum Beispiel eine Gebäudereinigung in Essen schon im Vorfeld zu finden.

2 – Das passende Marketing

Wenn Sie ein Restaurant neu eröffnen, dann ist es wichtig, dass das so viele Menschen wie möglich mitbekommen. Ein “Neueröffnung”-Schild für die ersten Tage bewirkt oftmals, dass viele neugierige Kunden kommen und ein Sonderangebot für den Anfang hinterlässt einen nachhaltig positiven Eindruck.

Viele Restaurants, die einen Lieferservice anbieten, verteilen am Anfang Flyer mit der Speisekarte und der Telefonnummer, über die man das Essen unkompliziert bestellen kann. Eine gepflegte Onlinepräsenz ist heutzutage fast genauso wichtig wie leckeres Essen. Viele Restaurantgänger vertrauen tendenziell mehr auf die Qualität, wenn es eine aktuelle und moderne Webseite gibt, auf der Angebote und die Speisekarte abgebildet sind. Unzählige Gastronomiebetriebe arbeiten auch mit Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok, wo sie ihr Essen präsentieren und die Zuschauer mit hinter die Kulissen ihres Ladens nehmen. Das baut eine Beziehung zu den Usern in der Onlinewelt auf und lockt Kunden an.

Ein fast noch wichtigerer Punkt sind die Bewertungen auf zum Beispiel Google. Wenn diese positiv sind, kommen tendenziell deutlich mehr Menschen auf ein Abendessen vorbei, als wenn sie schlecht oder nur wenig vorhanden sind. Es macht auch einen guten Eindruck, wenn der Ladenbesitzer auf die Bewertungen reagiert. Vor allem in den ersten Wochen, in denen Ihr Restaurant geöffnet ist, können Sie Kunden freundlich ermutigen, eine Rezension zu hinterlassen.

3 – Rechtliche Vorschriften

Was Sie vor der Eröffnung Ihres Gastrobetriebes auf keinen Fall vergessen dürfen, ist das Überprüfen der rechtlichen Vorschriften. Ein Restaurant muss, so wie jedes andere Gewerbe auch, angemeldet werden. Bei der Arbeit mit Lebensmitteln gelten strenge Hygienevorschriften, diese müssen unter allen Umständen eingehalten werden. Zusätzlich müssen alle Mitarbeiter eine gültige Gesundheitsschulung haben, damit sie sicher arbeiten können und weder sie noch die Kunden gefährdet werden.

Auch ein Brandschutzkonzept muss vorliegen, damit es im Falle eines Feuers einen Handlungsplan gibt. Dieses kann man mithilfe von Experten machen, die genau wissen, worauf man achten sollte, um einen sinnvollen Plan zu erstellen.

Einige Versicherungen, wie zum Beispiel eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine Rechtsschutz- und eine Gebäudeversicherung sollten abgeschlossen werden, um vor allen Eventualitäten geschützt zu sein.

Wenn Sie all diese Dinge beachten, sind Sie auf dem besten Wege ein erfolgreiches Restaurant zu eröffnen, wo die Menschen gerne hingehen, um eine leckere Mahlzeit zu sich zu nehmen.