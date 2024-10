Camping am Strand mit Yelloh! Village

Die Normandie, eine Region im Norden Frankreichs, zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an, die von ihrer atemberaubenden Küstenlandschaft, den geschichtsträchtigen Stätten und den weitläufigen Stränden begeistert sind. Camping am Strand ist hier ein absolutes Highlight, besonders wenn Sie Ihren Urlaub mit Yelloh! Village verbringen. Yelloh! Village bietet in der Normandie sechs herausragende Campingplätze, die perfekt für einen Strandurlaub mit Familie und Freunden geeignet sind. Diese Plätze bieten nicht nur erstklassige Unterkünfte, sondern auch direkten Zugang zu den wunderschönen Stränden der Region sowie eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten.

Yelloh! Village: Erstklassiger Campingkomfort

Yelloh! Village ist bekannt für seine hochwertigen Campingplätze, die in ganz Europa verteilt sind und erstklassigen Service bieten. Mit einem Yelloh! Village Campingplatz entscheiden Sie sich nicht nur für einen herkömmlichen Campingurlaub, sondern für ein Erlebnis, das Komfort, Abenteuer und Natur miteinander verbindet. Die Campingplätze sind familienfreundlich, mit komfortablen Mobilheimen, Stellplätzen für Zelte und Wohnwagen sowie umfangreichen Freizeiteinrichtungen wie beheizten Schwimmbädern, Wellnessbereichen und Spielplätzen ausgestattet. Für Gäste, die das Meer lieben, bieten alle Yelloh! Village Campingplätze in der Normandie direkten oder unmittelbaren Zugang zu den herrlichen Stränden der Region.

Die sechs Yelloh! Village Campingplätze in der Normandie

Alle sechs Yelloh! Village Campingplätze in der Normandie zeichnen sich durch ihre einzigartige Lage und ihren unverwechselbaren Charme aus. Egal, für welchen Platz Sie sich entscheiden, Sie werden stets von der Nähe zur Küste, dem hohen Komfort und den vielseitigen Freizeitangeboten profitieren. Hier ein Überblick über die einzelnen Campingplätze:

1. Camping Yelloh! Village La Capricieuse (Luc-sur-Mer)

Dieser 5-Sterne-Campingplatz liegt nur wenige Schritte vom Strand entfernt und ist ideal für Familien, die Entspannung und Abenteuer suchen. Mit einem beheizten Schwimmbad, einem Wellnessbereich und einer Vielzahl von Aktivitäten vor Ort bietet La Capricieuse alles für einen erholsamen Urlaub.

2. Camping Yelloh! Village Portland (Port-en-Bessin)

Ganz in der Nähe der berühmten Omaha Beach gelegen, ist dieser Campingplatz ein großartiger Ausgangspunkt für Geschichtsliebhaber. Neben seiner historischen Lage bietet Portland großzügige Stellplätze, moderne Mobilheime und einen großen Poolkomplex.

3. Camping Les Hautes Coutures (Bénouville)

In der Nähe des berühmten Pegasus Bridge gelegen, ist dieser Campingplatz perfekt für diejenigen, die einen kulturellen und entspannenden Urlaub kombinieren möchten. Ein Wasserpark, Sportmöglichkeiten und bequeme Unterkünfte machen diesen Campingplatz ideal für Familien.

4. Camping Le Bois Fleury (Saint-Aubin-sur-Mer)

Ein ruhiger Campingplatz direkt am Strand, ideal für Naturliebhaber. Die Umgebung bietet zahlreiche Wander- und Fahrradrouten, und der nahegelegene Strand lädt zu entspannenden Stunden am Meer ein.

5. Camping Les Dunes de Merlimont (Merlimont)

Dieser Campingplatz bietet weite Stellflächen inmitten einer einzigartigen Dünenlandschaft. Hier können Gäste entspannen, Wassersport treiben oder die historische Umgebung erkunden.

6. Camping Les Flots Bleus (Saint-Aubin-sur-Mer)

Ebenfalls in Saint-Aubin-sur-Mer gelegen, ist dieser Campingplatz eine Oase der Ruhe. Mit modernen Einrichtungen und einem direkten Zugang zum Strand ist er ein beliebter Ort für Urlauber, die sowohl Entspannung als auch Abenteuer suchen.

Aktivitäten und Attraktionen in der Normandie

Neben den hervorragenden Campingplätzen bietet die Normandie eine Fülle von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Geschichtsinteressierte können die Strände des D-Day oder das beeindruckende Mont-Saint-Michel erkunden. Naturliebhaber kommen bei Wanderungen entlang der Küste oder bei einer Fahrradtour durch die grünen Landschaften der Normandie auf ihre Kosten. Auch kulinarisch hat die Region viel zu bieten: Frischer Fisch, Meeresfrüchte und der berühmte Camembert-Käse sind ein Muss.