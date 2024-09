Die Wechselwirkung zwischen Inflation und Verbrauchsentwicklung

Was versteht man unter dem Begriff Inflation?

Der Begriff Inflation beschreibt den Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen in allen Lebensbereichen. Die Teuerung hat zur Folge, dass der Wert der Landeswährung sinkt und man mit seinem Geld weniger Produkte kaufen oder Investitionen tätigen kann als zuvor.

Die Inflation hat weltweit Auswirkungen sowohl auf die Verbraucher als auch auf die Unternehmen, die Produkte zum Kauf anbieten, da durch sie die Kosten für das tägliche Leben wie auch die Löhne steigen und beeinflusst werden.

Beeinflusst wird die aktuelle Inflation sowohl von europäischen als auch von globalen Faktoren. Steigen die Preise für Produkte, die importiert werden müssen, wie zum Beispiel Öl und Gas, werden die Energiekosten in die Höhe getrieben.

Auch Veränderungen der internationalen Nachfrage und Faktoren, wie zum Beispiel die Zinssätze in Europa oder den USA, können die Teuerungen beeinflussen und sich auf die Handelspreise und Kreditkosten auswirken.

Vor allem ärmere Länder sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt sind härter von der Inflation betroffen als das wirtschaftlich starke und relativ stabile Deutschland.

Den Deutschen gelang es in den letztenJahren, die Folgen der Teuerungen durch Preisbremsen, staatliche Unterstützungen und Lohnerhöhungen so wenig spürbar wie nur möglich zu halten.

Rabattcodes: Neue Möglichkeiten zum Sparen angesichts steigender Preise

Um trotz der Inflation und den stetigen Preiserhöhungen nur wenige Abstriche machen und nicht auf alles verzichten zu müssen, neigen die Deutschen mittlerweile dazu, intensiv nach Sparmöglichkeiten zu suchen, um ihren Wohlstand und Lebensstandard aufrechterhalten zu können.

Studien zufolge gilt dabei das Nutzen von Rabattcodes als besonders beliebte Methode, um beim Online-Shopping zu sparen.

Die nachfolgende Google Trends Grafik zeigt, dass die Deutschen bereits seit dem Jahr 2019 kontinuierlich immer häufiger nach Rabatt- oder Gutschein Codes für die unterschiedlichsten Produktkategorien suchen.

Lag die Kurve in der Mitte des Jahres 2019 noch bei 25, stieg sie innerhalb kürzester Zeit an und erreichte in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 sogar mehr als 100.

Die Studie von BravoGutschein.de: Ersparnisse der Nutzer durch Rabattcodes

Wer auf der Suche nach Rabatt- oder Gutscheincodes im Internet ist, findet sich mit großer Wahrscheinlichkeit schon bald auf einer Webseite des Bravo Savings Network wieder.

BravoGutschein ist eine Plattform, die im Jahr 2017 in Italien gegründet wurde und Verbrauchern Gutscheincodes für tausende seriöse Online-Shops zur Verfügung stellt und ihnen so beim Sparen hilft.

Diese Gutschein-Codes setzen sich aus Buchstaben oder Zahlen zusammen und werden vor dem Bestellabschluss im jeweiligen Online-Store in ein Eingabefeld eingesetzt, um so für einen Rabatt in Prozenten oder den Abzug einer fix festgelegten Geldsumme zu sorgen.

Das Bravo Savings Network setzt dabei äußerst erfolgreich auf Affiliate-Marketing, indem das Unternehmen als Partner der Online-Shops fungiert, deren Produkte auf seiner Website bewirbt und die Kunden über aktuelle Sparaktionen informiert.

Um die Konsumentscheidungen der Nutzer der Plattform analysieren zu können, wurde von BravoGutschein im Jahr 2023 eine eigene Studie ausgearbeitet, die den Trend der Deutschen, Rabattcodes bei ihren Einkäufen zu nutzen, um zu sparen, klar bestätigt.

Mit der Studie von BravoGutschein wurde ausgewertet, dass insgesamt beinahe 36 Millionen Euro durch das Verwenden von mehr als 470.000 Rabattcodes gespart wurden.

Zu den Produktkategorien, die die meisten Einsparungen verzeichnen konnten, zählen laut der Studie mit fast 5 Millionen Euro die Sektoren Kleidung und Sport.

Ersparnisse von immerhin 2 Millionen Euro konnten in den Bereichen Lebensmittel und Möbel und Einrichtungsgegenstände verzeichnet werden, gleich gefolgt von der Sparte Beauty mit 1,5 Millionen Euro.

Die Studie ergab des Weiteren, dass die Nutzer in diesen Produktsparten im Durchschnitt je nach Kategorie zwischen 32€ und 85€ pro Person sparen konnten.

Zusammengefasst kann also behauptet werden, dass es sich mit Sicherheit lohnt, einen Gutscheincode bei seinen Einkäufen zu verwenden. Vor allem durch die Preiserhöhungen und die Inflation gewann diese Sparmethode an immer größerer Beliebtheit und wurde im Jahr 2023 zum absoluten Trend bei Sparfüchsen und Schnäppchenjägern.